Caceres: “Voglio vincere la Coppa Italia, il gruppo è con Montella. Roma? Stavolta faccio gol”

Martin Caceres, difensore della Fiorentina con un passato recente nella Lazio, vivrà la sfida di questa sera contro la Roma con una motivazione in più: “E’ l’unica big a cui non ho mai fatto gol? Scommettiamo che questa volta lo faccio?“. L’uruguaiano ha parlato del match del Franchi e degli obiettivi stagionali della Viola in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport.

Roma

“Dalla mia parte troverò Zaniolo, è forte. E’ pericoloso come Castrovilli, ma segna di più. La Roma è una bella squadra, Fonseca la fa giocare con 5-6 attaccanti. Smalling mi ha stupito: è diventato subito un protagonista”.

Obiettivi

Voglio vincere la Coppa Italia. In campionato non siamo una squadra da zona retrocessione, ma dobbiamo dimostrarlo gara dopo gara”.

Montella

“Se non avessimo pareggiato contro l’Inter sarebbe stato oggetto di critiche da parte di chi sta fuori dal nostro gruppo. Noi siamo con Montella”.

Foto: Twitter Fiorentina