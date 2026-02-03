Caceres torna in Uruguay alla Juventud de Las Piedras: “Lo desideravo da tempo, felice di questa opportunità”

03/02/2026 | 21:42:55

Martín Caceres ha commentato il suo ritorno al calcio uruguaiano, spiegando perché è passato alla Juventud de Las Piedras. Le parole a Telemundo dell’ex difensore di Juventus e Fiorentina. “Sono felice di avere l’opportunità di tornare al calcio uruguaiano dopo così tanto tempo all’estero . Finora tutto sta andando alla perfezione e me la godo perché desidero tornare al calcio uruguaiano”.

foto insta Juventud