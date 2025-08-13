Ufficiale: Cacciamani passa in prestito alla Juve Stabia
13/08/2025 | 17:00:49
“Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive dell’attaccante Alessio Cacciamani sino al 30 giugno 2029. Successivamente, il Club ha ceduto alla Società Sportiva Juve Stabia, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2026, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore. Il Torino saluta Alessio con un affettuoso in bocca al lupo per questa sua nuova esperienza professionale”.
Foto: sito Torino