Cacace su Juventus-Empoli: “Dobbiamo crederci, possiamo vincere”

Alle ore 12:30 scenderanno in campo Juventus ed Empoli, nel match valido per il 23° turno di Serie A. I bianconeri hanno bisogno di punti per continuare a rincorrere un posto in Champions League, mentre il club toscano vuole allontanarsi a tutti i costi dalla zona retrocessione. A parlare della partita, ai microfoni di DAZN, è stato il calciatore Cacace. Queste le sue parole: “Nell’ultima partita abbiamo giocato bene, dobbiamo continuare con questo spirito, credere di poter vincere questa partita. Il mister mi chiede di avere la giusta mentalità, giocare con coraggio e personalità”.

FOTO: Instagram Cacace