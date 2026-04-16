Cabrini: “Consigli per il Bologna? Giocarsela senza pensare al peggio. La rimonta è difficile, servirà la partita perfetta”

16/04/2026 | 12:50:24

L’ex calciatore del Bologna, Antonio Cabrini, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Se ho dei consigli per il Bologna? Giocarsela senza pensare al peggio. Testa libera e attaccare. Con leggerezza ma pure in maniera intelligente. Sapendo che prendere un’imbarcata, subendo tanti gol, sarebbe un epilogo immeritato visto il cammino. No, il Bologna nella peggiore delle ipotesi deve uscire a testa alta. Prima però crederci, senza paura, che non si sa mai… Se la rimonta è possibile? Difficile, molto. Inutile negarlo. Servirà la partita perfetta, la gara dell’anno. Il margine di errore è bassissimo e l’Aston Villa non si adagerà sul risultato dell’andata, non è nella loro mentalità. Era così ai miei tempi e lo è ancora oggi, anche se Emery è un tecnico molto attento. Non speculeranno, se la giocheranno comunque e per il Bologna potrebbe anche diventare un vantaggio”.

Foto: sito FIGC