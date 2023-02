Cabral risponde a Cambiaghi: parità al Franchi tra Fiorentina ed Empoli (1-1)

Parità al Franchi: 1-1 tra Fiorentina ed Empoli. Passano in vantaggio gli ospiti con il gol di Cambiaghi al 29′, nato da un errore di Amrabat. Risposta viola con Barak sugli sviluppi di calcio d’angolo, ma il VAR annulla il gol del pareggio a causa della posizione di fuorigioco di Nico Gonzalez. Al 43′, invece, si invertono i ruoli: doppio passo di Cambiaghi che salta Terzic e mette un cross teso rasoterra, Igor buca e Caputo deposita in rete il 2-0 degli azzurri al Franchi. Ma dopo il consulto al VAR, l’arbitro Prontera annulla il raddoppio. Italiano mette subito mano ai cambi inserendo Dodo e Ikoné al posto di Venuti e Saponara. I viola crescono alla ricerca del gol del pareggio, gli uomini di Zanetti cercano di chiudere le avanzate dei padroni di casa, cercando di colpire in contropiede. La partita si trasforma in un autentico assedio alla porta di Vicario. E all’85’ la Fiorentina trova il gol del pareggio con il subentrato Cabral, bravo e fortunato a depositare in rete la respinta della traversa su cross di Dodo. Aumenta la pressione della Fiorentina e i viola sfiorano il vantaggio, sempre con Cabral, ma Vicario è bravo d’istinto a respingere. Termina così al Franchi, Fiorentina ed Empoli si dividono la posta in palio.

Foto: Instagram Fiorentina