Cabral, perla di Saponara e Nico Gonzalez: la Fiorentina vince 3-1 contro il Sassuolo. Espulsi Tressoldi e Rogerio

La Fiorentina si presenta nel migliore dei modi alla finale di Conference e vince 3-1 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Il primo squillo della gara arriva dopo 9′ con di Arthur Cabral, ma il tentativo di testa del centravanti brasiliano si stampa sul palo prima di spengersi sul fondo. E quattro minuti dopo sarà ancora Cabral a rendersi pericoloso con un tiro dalla distanza che ha trovato la risposta di un attento Russo all’esordio in Serie A. Si accende anche il Sassuolo con le ripartenze guidate da Berardi, ma senza creare particolari grattacapi alla retroguardia viola. E l’ultimo squillo del primo tempo è proprio neroverde con Pinamonti che si gira in area di rigore, ma il suo tentativo esce di poco a lato. Termina così 0-0 la prima frazione di gioco. La prima frazione di gioco si apre con il gol del vantaggio viola firmato Arthur Cabral che approfitta dell’errore in uscita di Russo e deposita, con facilità, la palla in fondo al sacco. Cresce la Fiorentina e al 54′ Martinez Quarta stacca tutto solo sul tiro dalla bandierina ma impatta male la sfera che termina alta. Cresce il Sassuolo e al 66′ arriva la prima occasione neroverde nella ripresa con il diagonale di Berardi che trova la risposta di Cerofolini. Al 69′ la svolta della gara con l’arbitro Marchetti che, richiamato dal VAR, assegna un calcio di rigore ai neroverdi dopo il tocco di mano di Cabral. Sul dischetto Berardi che spiazza Cerofolini e riporta il risultato in parità. Italiano mette subito mano alla formazione: dentro Saponara e Venuti, fuori Ikoné e Dodò. Ed è proprio il neo entrato Saponara a riportare in avanti i viola con un’autentica perla dalla distanza. All’80’ rimane in dieci la squadra di Dionisi con un intervento fuori tempo di Ruan su Nico Gonzalez. E all’82’ è proprio il centravanti argentino a firmare il 3-1 definitivo della Fiorentina. All’86’ il Sassuolo rimane addirittura in nove uomini a causa dell’espulsione di Rogerio per proteste nei confronti dell’arbitro Marchetti. Termina così 1-3 al Mapei Stadium, i viola si portano a quota 56 punti portandosi, momentaneamente, all’ottavo posto. Il Sassuolo, invece, termina il suo campionato al tredicesimo posto a quota 45 punti.

Foto: Instagram Sassuolo