Cabaye annuncia il ritiro dal calcio giocato

Qualche mese fa il suo nome girava persino negli ambienti della Reggina, Yohan Cabaye però non solo è mai approdato nel club amaranto, ma nelle ultime ore ha annunciato il suo addio al calcio giocato. Lo ha fatto attraverso un post sul suo profilo Twitter. “E’ con grande emozione che dopo oltre 17 anni di appassionato amore per il calcio, emozioni sempre più grandi, ricordi che resteranno per sempre indelebili e indimenticabili incontri umani e sportivi, che annuncio la fine della mia carriera nel calcio professionistico. Se questa decisione può sembrare ad alcuni ovvia, logica ed inevitabile, avendo trascorso 35 anni nel mondo del calcio, per me resta molto difficile da perdere e da accettare, perché il mio amore per il calcio è immenso”.

Coup de sifflet final … pic.twitter.com/8T7zoBNYUI — Yohan Cabaye (@YCabayeofficiel) February 19, 2021





Foto: espn