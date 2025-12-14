Cabal: “Spalletti vuole tanto da me. Volevo la maglia di Bernardeschi, l’ho visto giocare con la Juve”

14/12/2025 | 23:10:27

Cabal ha parlato a Dazn dopo Bologna-Juventus: “La maglia di Bernardeschi? La volevo, è uno che è stato qui alla Juventus, l’ho visto giocare tanto e volevo portare questa maglietta a casa. E anche i tre punti che abbiamo portato oggi, sono felice anche per questo,per la squadra che ha lasciato tutto in campo. Spalletti? Lui vuole tanto da me perché sa che sono un giocatore che ha tanto da fare, da dare a questa squadra e lui sa che mi alleno tutta la settimana forte, vuole il meglio per me”.

foto x juve