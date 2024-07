Cabal si presenta: “Da piccolo indossavo la maglia non originale della Juve e adesso sono qui”

Juan David Cabal è un nuovo giocatore della Juventus. Dopo l’annuncio ufficiale, sono arrivate anche le prime parole da calciatore bianconero:: “Ciao, grazie a tutti. Sono molto felice di arrivare in questa squadra. È una squadra tra le più grandi del mondo, sono contentissimo di portare questa maglietta. Da piccolo indossavo questa maglietta che non era originale e adesso porto la mitica maglia della Juventus e sono molto felice. Si si ero tifoso della Juve. Questa è una delle squadre più grandi al mondo”.

Sulle sue caratteristiche: “Sono un giocatore che può giocare in due posizioni: difensore e terzino. Sono molto veloce e sono un bravo ragazzo in campo ma anche fuori. Ispirazione? Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos, sono due giocatori che sono i miei idoli”.

Sugli obiettivi: “Gli obiettivi alla Juve sono per prima cosa cercare spazio per giocare e poi vincere tutto con la Juve, quello è l’obiettivo più grande che ho. Thiago Motta? Si sì ho parlato questa mattina con il mister, è molto simpatico. Lui è stato un giocatore del passato ed è stato bravissimo. L’ho visto e gli ho detto che è un grande per come lavora e gli ho detto che io voglio essere un grande giocatore qua alla Juve”.

Infine, un saluto ai tifosi:”Spero che mi diano molta fiducia e ci vediamo presto. Per questa maglia darò tutto”.

