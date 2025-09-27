Cabal: “Felice del primo gol in Serie A. Periodo nero? Sì, ma ho imparato tanto”

27/09/2025 | 20:12:34

Juan Cabal, difensore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo il pari con l’Atalanta, dove ha segnato la prima rete in Serie A.

Queste le sue parole: “Sì, diciamo che non è stato un periodo nero perchè ho imparato tante cose, mi è servito tanto farmi male. Non volevo, ma adesso sono rientrato dopo un percorso lungo e sono felice di aver fatto il primo gol in Serie A, di stare sempre attento a tutto, alla squadra. Sono felice, mi ha aiutato tanto lo staff medico della Juve, la mia famiglia, tutti mi hanno aiutato tanto e in questo momento sono felice”.

Foto: sito Juventus