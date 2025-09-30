Cabal: “Felice del gol, ma la testa è già a domani sera. Serve una grande gara”

Juan Cabal, difensore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Villarreal. Queste le sue parole: “Sono molto felice di aver segnato e di aver aiutato la squadra a prendere un punto, però adesso il goal è il passato e penso solo alla sfida di domani. Se ne arriva un altro sarò felicissimo”.

Quali sono le tue aspettative? “Io sono tranquillo e parlo tanto con il mister. Se gioco dall’inizio va bene, se non lo faccio va bene comunque aiutare la squadra, dare quello che sono io come giocatore e persona. Lo stop mi è servito tanto per crescere, ho imparato tanto. Ora voglio solo aiutare la squadra e vincere sempre”.

Quale ruolo preferisci? “Io gioco avanti. Preferisco sempre giocare, da braccetto o da quinto io voglio giocare non importa dove”.

Foto: Instagram Juve