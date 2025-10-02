Cabal, c’è lesione al bicipite femorale

02/10/2025 | 13:31:36

Cabal è costretto a fermarsi di nuovo. L’infortunio durante la sfida di ieri contro il Villarreal ha evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. I tempi di recupero verrano stabiliti tra un paio di settimane quando Cabal si sottoporrà a nuovi esami. Una brutta notizia per Tudor che stava dando continuità al difensore reduce da un grave infortunio che lo aveva lasciato ai box per quasi tutta la scorsa stagione.

Foto: Instagram Juve