Byron Moreno (l’arbitro di Italia-Corea): “Nessuna mia decisione ha influito sul risultato. I gialli a Totti giusti”

Byron Moreno è tornato a parlare. L’arbitro di Italia-Corea, 20 anni dopo, è stato intervistato da Gazzetta.it, dicendo: “Il primo giallo per Totti è giusto. Nessuna mia decisione ha influito sul risultato della partita. Anche il secondo giallo è giusto: Totti inciampa e cade provando a simulare un fallo. Il regolamento prevede l’ammonizione”. Moreno si è detto dispiaciuto per l’eliminazione dell’Italia dai Mondiali in Qatar: “Qua non sapevamo nemmeno dove fosse la Macedonia del Nord”.

FOTO: Goal