Butti: “Calendario pilotato? Garantiamo a tutti le stesse possibilità in modo trasparente. L’algoritmo lo usano anche in Spagna e Francia”

10/11/2026 | 17:29:44

Andrea Butti, Head of Competitions and Operations della Lega Calcio Serie A, in occasione del Social Football Summit, ha toccato l’argomento dei calendari della Serie A, rispondendo a chi accusa di pilotaggio: “Il nostro calendario è fatto da un algoritmo che fa anche Liga, Ligue 1, campionati olandesi, anche NFL e NBA ma ovviamente con esigenze diverse. Non possiamo dare adito a tutti i retropensieri che possono esserci: lasciano il tempo che trovano e non sta a noi inseguirli. Lavoriamo in maniera professionale garantendo a tutti le stesse possibilità. Sorrido quando vengono pubblicate le analisi sui riposi di Inter, Milan e Juve ed è evidente che chi gioca giovedì ha meno ore e non c’è bisogno di spiegarlo”.

Foto: Sito Serie A