Butragueno sul rinnovo di Modric: “Continuerà a darci tanto anche in futuro”

Sembra ormai solo questione di tempo, per il rinnovo di Luka Modric con il Real Madrid, in scadenza al termine della stagione. La conferma arriva direttamente da Emilio Butragueno, direttore delle relazioni istituzionali del Real, dopo la vittoria con l’Alaves: “Giocatori come Modric rendono questo sport migliore. Per noi è un lusso averlo con noi. Ci ha dato tanto e continuerà a farlo ancora a a lungo”.

Foto: Twitter personale