Butragueno: “Real e Liverpool squadre storiche. Saranno delle sfide emozionanti”

Emilio Butragueno, dirigente del Real Madrid, ai canali ufficiali del club spagnolo ha così commentato il sorteggio contro il Liverpool ai quarti di finale di Champions League: “Siamo due squadre storiche, due società che hanno giocato un ruolo fondamentale nella crescita di questa competizione. Saranno due sfide entusiasmanti per tutto, avremo dinanzi a noi una squadra molto pericolosa nonostante in questo momento al Liverpool manchino giocatori importante. Quello dei reds è un gruppo molto competitivo, giocano con una intensità molto alta. Dovremo dare il massimo, i nostri giocatori hanno grande esperienza per questo tipo di partite”.

Foto: Marca