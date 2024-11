Butragueno: “Mbappé non ha la fortuna di cui hanno bisogno gli attaccanti. Ma tornerà a segnare”

Emilio Butragueno, direttore delle relazioni istituzionali del Real Madrid ed ex giocatore dei Blancos, è intervenuto ai microfoni dei media presenti dopo la sconfitta per 3-1 contro il Milan, parlando del rendimento di Kylian Mbappe: “Ha delle occasioni chiare in ogni partita e questo è un buon segno, ma non ha la fortuna di cui hanno bisogno gli attaccanti. Ha avuto anche delle occasioni molto chiare contro il Barça. A volte queste situazioni capitano. È un giocatore di enorme qualità ed è normale che segni di nuovo”, come si legge su Tribal Football.

Foto: Instagram Real