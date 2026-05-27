Butez: “Como progetto super. Sono arrivato che eravamo sedicesimi, ora giocheremo in Champions”

27/05/2026 | 20:30:47

Il portiere del Como, Jean Butez, ha parlato a Como TV della stagione dei lariani e della Champions League.

Le sue parole: “Non siamo campioni, ma è importante festeggiare per questo momento. Molti giocatori non hanno mai giocato l’Europa, è importante. Per godersi anche belle vacanze dopo”.

Un sogno giusto da festeggiare… “Sì, veramente quando sono arrivato qua a gennaio 2025, volevo giocare l’Europa il prima possibile. È un po’ strano, la squadra era 16esima in classifica, per me è un sogno molto grande. Dopo un anno e mezzo siamo qua, Fabregas aveva già visto tutto. Siamo cresciuti tantissimo, partita dopo partita. Il nostro sogno non era solo l’Europa ma la Champions. Siamo qui dopo l’ultima partita (di campionato, ndr), è bellissimo”.

Ti sei allontanato dai tuoi compagni qui sul pullman? “Non c’è spazio, voglio stare con mio figlio perchè voglio avere dei ricordi con lui. Lui magari non si ricorderà tutto, ma l’ho fatto anche all’erta quando eravamo campioni. No, è bellissimo, anche crescere in stagione, partita dopo partita. Per me è la cosa più importante, la più bella, la famiglia. Quindi sono un po’ più lontano ma dopo vado dai miei compagni”.

Foto: sito Como