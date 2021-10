Busquets: “Vincere il Clasico ci darebbe molta fiducia. Ansu Fati? E’ presente e futuro del Barça”

Sergio Busquets, capitano del Barça, è motivato in vista del Clasico di questa domenica al Camp Nou contro il Real Madrid e ha parlato ai microfoni di ‘#Vamos’:

“Vincere ci darebbe sicuramente molta fiducia e ci avvicinerebbe alle prime posizioni. Non siamo partiti come volevamo, ma non siamo molto lontani nemmeno dal Real Madrid e dalla testa della classifica, è una corsa a lungo termine. Sarebbe importante per la squadra e per la fiducia”.

Busquets ha poi riconosciuto che serve un livello più alto rispetto alla gara contro la Dinamo Kiev se si vogliono ottenere i tre punti.

“Dobbiamo concentrarci su noi stessi. Siamo stati abbastanza discontinui. Nell’ultima partita dovevamo essere più forti. L’immagine deve essere molto migliore, quella di una squadra che vuole competere per tutto. Dobbiamo essere più solidi e dobbiamo aggiustare le cose per essere più competitivi “, ha detto il capitano del Barça.

Sul rinnovo di Ansu Fati fino al 2027.

“Ha rinnovato ed è una grande gioia. Dobbiamo tutti essere consapevoli della sua età e che viene da un infortunio molto complicato. Dobbiamo aiutarlo e non caricarlo di pressione o di eccessive aspettative”, ha detto Busquets, che sul confronto tra Ansu e Vinicius ha assicurato che “se stanno bene segneranno il presente e il futuro delle due squadre che rappresentano”.

Su Benzema.

“È ad un livello molto alto, segna e fa la differenza. Conosciamo Benzema da tanti anni ed è un top player. Ma non sono solo Vinicius e Benzema. Sarà un squadra molto difficile da battere”.

Sul Camp Nou e la spinta che può dare il pubblico:

“Le persone devono essere dalla nostra parte, insieme siamo molto più forti. Li incoraggiamo a venire, proprio per il gioco che è. Abbiamo bisogno di loro e sono sicuro che risponderanno come sempre”, ha detto Busquets.

Le sue parole sono state riportate da Mundo Deportivo.

Foto: Twitter Barcellona