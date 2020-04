Busquets: “Trovo esagerato voler provare a concludere la stagione ad ogni costo”

Intervistato dallo speciale dei programmi Que Cope e Ondacero, Sergio Busquets, centrocampista del Barcellona, ha detto la sua sull’emergenza: “Fortunatamente ho una casa con un giardino e posso fare un po ‘di esercizio con la palla. Ripresa della Liga? Penso che sarà difficile riprendere. Trovo esagerato voler provare a concludere ad ogni costo la competizione andando in ritiro. Non credo che si possa fare. All’inizio volevo vedere come si sarebbe evoluto e ora sembra che abbiamo raggiunto il picco. In attesa di buone notizie, penso che sarà difficile riprendere la stagione a causa dei viaggi, di stare tutti insieme. Questo sarà il problema.”

Foto: BeIN Sports