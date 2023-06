Busquets: “Rodri e Zubimendi sono quelli giusti come DNA per lo stile Barcellona”

Il centrocampista spagnolo a Mundo Deportivo ha fatto alcuni nomi su chi potrà essere il suo successore al Barcellona, squadra che lascerà al termine di questa stagione: “So che stanno parlando di un po’ di giocatori, soprattutto di Rodri e Zubimendi. Sono buoni giocatori e forse quelli giusti come DNA e stile Barcellona. Però sono in altre squadre. C’è anche Nico Gonzalez che al Valencia ha giocato molto bene, forse è vero che è mancato un po’ in consistenza ma ha un gran talento. Ha le qualità, a livello finanziario dare un’occasione ai giovani cresciuti in casa credo sia la cosa giusta. Sanno anche com’è la società e conoscono già lo stile di gioco”.

Foto: Instagram Busquets