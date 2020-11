Busquets, risonanza magnetica esclude lesioni al ginocchio. Salterà poche partite

La risonanza magnetica eseguita in giornata a Siviglia su Sergio Busquets per valutare il suo infortunio al legamento collaterale esterno del ginocchio sinistro, ha confermato che il giocatore soffre di una distorsione di primo grado, ma ha escluso lesioni associate ai legamenti. Il centrocampista del Barcellona dovrebbe tornare in campo tra due settimane: salterà le sfide contro Atletico Madrid e Dinamo Kiev ma sicuramente il Barcellona può tirare un sospiro di sollievo per il suo centrocampista.

Busquets si era infortunato in Nazionale, lo scorso mercoledì, nel corso dell’amichevole contro l’Olanda.