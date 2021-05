Busquets pessimista: “Difficile vincere il campionato”

Sergio Busquets, centrocampista del Barcellona, al termine del pareggio per 3-3 di ieri contro il Levante, si è soffermato a parlare della situazione della sua squadra e della corsa verso il titolo. Queste le parole rilasciate a Movistar. “Il campionato è praticamente andato per noi. Ci sono poche opzioni rimaste, dipenderà da quello che faranno i nostri rivali, ma ci sono pochissimi punti rimasti. Devo dire che è stata colpa nostra. Nelle ultime partite abbiamo perso molti punti per poter lottare per la Liga. Ogni gara iniziamo con impressioni non positive perché abbiamo avuto un momento difficile. Abbiamo provato a mettere pressione ma ci siamo riusciti”.

FOTO: Twitter Barcellona