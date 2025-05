Busquets: “Mondiale per Club? Bello esserci, ma l’Inter Miami non è all’altezza”

05/05/2025 | 22:58:42

Sergio Busquets, centrocampista dell‘Inter Miami, a margine del GP di Formula Uno a Miami, ha parlato a Dazn, soffermandosi anche sul Mondiale per Club.

Queste le sue parole: “È chiaro che non siamo al livello per partecipare alla Coppa del Mondo per club, ma cercheremo di competere nel girone, di affrontare ogni partita una alla volta, di lottare e, con un po’ di fortuna, passeremo alla fase successiva. Anche se sarà difficile”, ha ammesso senza troppi giri di parole Busquets. L’Inter Miami nel torneo in programma in estate è finita nel gruppo A e dovrà confrontarsi con Al-Ahly, Porto e Palmeiras.

Foto: facebook Inter Miami