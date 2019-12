Sergio Busquets, centrocampista e leader del Barcellona, ha parlato del momento dei suoi ai media catalani: “Messi? Ancora una tripletta, non resta che godercelo perché è straordinario. Il futuro di Rakitic? Non lo so, non posso sapere cosa succederà. Sono decisioni del mister, ma ovviamente c’è tanta concorrenza”.

Foto: beIN Sports