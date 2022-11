Busquets: “Futuro? Mi piacciono molto gli Stati Uniti, soprattutto Miami”

Sergio Busquets, in un’intervista rilasciata a “El Larguero”, ha parlato del suo futuro e di un suo possibile approdo all’Inter Miami in MLS: “Mi piacciono molto gli Stati Uniti, hanno un campionato molto attraente e non escludo nulla, soprattutto Miami, che è una grande città. Ma da lì in poi non ho deciso nulla, non ho negoziato nulla con qualsiasi club, nemmeno con la mia squadra, che sarà la prima a sapere della mia decisione”, ha dichiarato Busquets, sottolineando che “è ancora tutto da decidere”.

Foto: Twitter Barcellona