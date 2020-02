Busquets: “E’ una giornata triste per tutti. Ora ci aspettano due partite, dobbiamo continuare a combattere”

Il capitano del Barcellona Sergio Busquets ha parlato a margine dell’eliminazione dalla Copa del Re patita dalla sua squadra per mano dell’Atletico Club.

Ecco una parte delle sue dichiarazioni.

“È una giornata triste per tutti. Ora ci aspettano due partite – si legge su Marca.com – dobbiamo continuare a combattere: dobbiamo continuare. In alcuni momenti abbiamo fatto le cose per bene: stiamo lasciando la Coppa dopo una giocata sfortunata“.

