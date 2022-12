Busquets: “E’ stato un Mondiale crudele. Futuro? Ora non è importante”

Sergio Busquets ha parlato al termine della partita della clamorosa eliminazione della Spagna dal Mondiale in Qatar, dichiarando di aver vissuto il Mondiale più crudele che abbia mai giocato: “Ora dobbiamo andare avanti. La partita è stata molto fisica, con il Marocco serrato in difesa. Era molto difficile, e lo è stato anche ai supplementari. Abbiamo avuto un’occasione nell’ultima azione e siamo usciti nel modo più crudele. Il mio futuro ora non è importante. Dobbiamo rialzarci, stavamo facendo molto bene, con un gruppo giovane e con un ottimo futuro. Dovremo rialzarci”.

Foto: Twitter Busquets