Busio: “Venezia società organizzata, la Serie A mi farà crescere. Ecco il ruolo che preferisco”

Gianluca Busio, nuovo acquisto del Venezia, è intervenuto oggi nella consueta conferenza stampa di presentazione per parlare del suo arrivo in Serie A. Ecco un estratto delle sue parole:

Sulla scelta Venezia

“La prima impressione che ho avuto del club è stata subito ottima, ho trovato grande supporto e grande attenzione nei miei confronti. Una delle cose che mi ha colpito particolarmente è il senso di famiglia che c’è, oltre alla grande organizzazione che la società ha dimostrato di avere. Poi giocare in Serie A per un giocatore della mia età è un aspetto importante e farlo rappresentando una città così importante è un valore aggiunto. Quello che mi ha colpito di più comunque è l’ideale di famiglia che c’è a Venezia, quello è stato assolutamente decisivo”.

Sulla sua famiglia

“Mia mamma è di New York, è un’americana purosangue, mio papà è invece nato nella zona di Brescia e poi si è trasferito in North Carolina, ho un fratello e una sorella e tutti amano il calcio. Siamo una famiglia molto unita e ci sosteniamo vicendevolmente, sicuramente seguiranno molto attentamente questa mia avventura con il Venezia”.

Sulla crescita del calcio statunitense e sulle differenze con la Serie A

“Ci sono molti giocatori che si sono spostati a giocare anche dall’Europa quindi questo porta esperienza e nuove tecniche per la crescita dei giovani giocatori americani. Il movimento poi è cresciuto parecchio, il calcio in America sta prendendo sempre più piede ed è sempre più seguito. Poi in tanti ragazzi sono andati a giocare in Europa e quindi questo ha portato anche a una crescita della nazionale. Le differenze tra calcio italiano e americano? La differenza principale l’ho vista nella velocità del gioco, inoltre c’è più qualità, qui non si può sbagliare, in Italia e in particolare in Serie A al primo errore vieni colpito, questa è sicuramente una differenza. Giocare in Italia in queste condizioni mi darà la possibilità di crescere ulteriormente”.

Sul suo ruolo

“Mi piace sicuramente segnare qualche gol, quindi giocare in posizione più avanzata sicuramente non mi dispiace. Mi ispira però avere il controllo del campo e del gioco, quindi posizionarmi davanti alla difesa mi piace, mi piace toccare tanti palloni, negli ultimi anni ho giocato spesso lì”.

