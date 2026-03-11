Busio: “Sono davvero felice di aver rinnovato il mio contratto. Qui mi sono sentito accolto fin dal primo giorno”

11/03/2026 | 18:48:05

Il centrocampista del Venezia, Gianluca Busio, ha parlato ai canali ufficiali del club in occasione del rinnovo del proprio contratto. Queste le sue parole:

“Sono davvero molto felice di aver rinnovato il mio contratto e di poter continuare questo percorso con il Venezia. Qui mi sono sentito accolto fin dal primo giorno e indossare questi colori è diventato qualcosa di davvero importante per me. Questo rinnovo significa tanto e ci tengo a ringraziare il Direttore Antonelli e tutta la società per la fiducia che continuano a dimostrarmi.

Un ringraziamento speciale va anche ai nostri tifosi. Fin dal mio arrivo mi hanno sempre fatto sentire il loro sostegno e il loro affetto, e per noi giocatori questo fa davvero la differenza. Sono felice di poter continuare questo percorso insieme a loro e di vivere ancora tante emozioni con questi colori”.

Foto: sito Venezia