Busio al Venezia: confermati i rumors di ieri

Il Venezia continua a pescare dall’MLS, dopo Tanner Tessmann, ufficializzato ieri pomeriggio, ora sembrerebbe solo questione di tempo per Gianluca Busio.

Confermato quanto riportato da Trivenetogoal.it ieri, ovvero di un’accelerata importante per il centrocampista classe 2002 di proprietà dello Sporting Kansas City. A differenza di Tessmann, Busio ha passaporto italiano e verrebbe tesserato come comunitario.

Foto: sito Sporting Kansas City