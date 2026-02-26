Buruk: “Contro un avversario rimasto in 10 abbiamo rischiato l’eliminazione. Complimenti alla Juventus”

26/02/2026 | 11:11:37

Okan Buruk, allenatore del Galatasaray, ha parlato in conferenza stampa dopo la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

Queste le sue parole: “Siamo molto felici di esserci qualificati per gli ottavi ma non siamo assolutamente contenti del nostro gioco contro un avversario che era rimasto in 10. Il risultato della prima partita ci ha avvantaggiati, ma questa sera non abbiamo giocato bene. Siamo orgogliosi e felici ma la Juve ha fatto molto meglio di noi e ha meritato di vincere. Io voglio congratularmi con tutti i giocatori della Juve e il mio collega Spalletti perché hanno dimostrato una grande forza di volontà”.

Come valuti il cammino in Champions?

“Il rendimento della squadra cambia di partita in partita. Il gioco di questa sera ci preoccupa in vista del futuro, però il nostro desiderio era quello di qualificarci. Ora affronteremo il Liverpool e il Tottenham e vogliamo andare avanti. Siamo molto contenti di aver eliminato un grande avversario, ma dobbiamo migliorare il nostro gioco, perché abbiamo una rosa vasta e ampia e sono rimasto soddisfatto della squadra”.

Foto: sito Galatasaray