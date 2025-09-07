Buruk (all. Galatasaray): “Volevamo davvero Calhanoglu. Ma l’Inter non ha voluto cederlo”

07/09/2025 | 11:40:10

Intervistato da Now Spor, Okan Buruk , allenatore del Galatasaray è tornato sulla trattativa per Hakan Calhanoglu, che l’Inter non ha voluto cedere.

Queste le sue parole: “Hakan era un giocatore che volevamo davvero. E lui sarebbe venuto volentieri da noi. È un grande tifoso del Galatasaray. Ha fatto una grande dichiarazione sul fatto di fare un grande sacrificio in futuro. Abbiamo fatto un altro tentativo la scorsa settimana, ma l’Inter ha detto di non essere disposta a venderlo. Hanno detto che lo avrebbero fatto se avessimo offerto un prezzo molto più alto del normale. Abbiamo fatto un tentativo. İlkay Gundogan, ha sacrificato il suo stipendio per vestire la maglia che tifava da piccolo, e anche Hakan avrebbe fatto lo stesso, ma il suo club aveva aspettative molto alte. Se l’Inter ce lo avesse ceduto, avremmo dovuto spendere 40-45 milioni. È un giocatore molto importante. Ecco perché la sua operazione è stata difficile per noi. C’è stato un altro tentativo la scorsa settimana – ha proseguito il mister -. Anche Hakan ha fatto sacrifici. Ma l’Inter ha detto di non voler effettuare il trasferimento. Il motivo per cui il trasferimento non è avvenuto è perché l’Inter non voleva venderlo e non credo che cambierà nulla”.

Foto: Instagram Inter