Buruk (All. Galatasaray): “Osimhen ci ha portato una mentalità vincente, ama lottare per questo club”

06/11/2025 | 16:13:00

L’allenatore del Galatasaray, Okan Buruk, ha parlato del colpo Osimhen per i turchi parlando ai canali ufficiali del club: “Porta con sé una mentalità vincente ogni singolo giorno. Si vede quanto ami lottare per la squadra. Siamo felici di avere Osimhen qui. Era un sogno per noi quest’estate. Dobbiamo ringraziare le persone che hanno reso possibile questo sogno. Prima di tutto, il nostro presidente Dursun Özbek e Abdulla hanno avuto un ruolo importante. Dobbiamo ringraziare tutta la dirigenza per questo”.

FOTO: X Galatasaray