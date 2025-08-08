Ufficiale: il Mantova cede Burrai alla Dolomiti Bellunesi

08/08/2025 | 13:20:15

Il Mantova ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il comunicato della cessione del giocatore Salvatore Burrai che si trasferisce alla Dolomiti Bellunesi. La nota del club: “Mantova 1911 annuncia il trasferimento di Salvatore Burrai alla Dolomiti Bellunesi, sodalizio neopromosso nel campionato di Serie C. Mantova 1911 saluta e ringrazia Sasà per le due stagioni vissute insieme, nelle quali ha indossato la fascia da capitano, caratterizzate da importanti traguardi raggiunti e grandi soddisfazioni reciproche.

Foto: Instagram Burrai

