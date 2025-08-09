Burnley-Lazio 0-1: Cancellieri firma la vittoria in amichevole
09/08/2025 | 18:00:35
La Lazio vince il test contro il Burnley, decide il gol di Cancellieri al 75′ al termine di una grande azione capitanata da Pedro. Vittoria convincente per i ragazzi di Sarri, con il tecnico biancoceleste che si porta a casa delle buone indicazioni.
BURNLEY (4-2-3-1): Hladky (45′ Weiss); Walker (68′ Edwards), Esteve, Ekdal, Hartman (68′ Pires); Laurent, Cullen; Sonne (68′ Larsen), Mejbri, Anthony (68′ Koleosho); Foster (68′ Tchaouna). A disp.: Worrall, Barnes. All.: Parker.
LAZIO (4-3-3) Provedel (59′ Mandas); Lazzari (45′ Gila), Marusic (59′ Hysaj), Romagnoli (45′ Provstgaard), Nuno Tavares (45′ Pellegrini); Guendouzi, Rovella (59′ Cataldi), Dele-Bashiru (76′ Basic); Cancellieri (76′ Noslin), Dia (59′ Castellanos), Zaccagni (59′ Pedro). A disp.: Furlanetto, Ruggeri. All.: Sarri.
FOTO: X Lazio