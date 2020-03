“Io spero che non sia vero. Perché se è vero è pura follia. Lo stato non deve permetterlo per la sicurezza dei cittadini”. Il commento di Roberto Burioni, noto medico e professore di Microbiologia e Virologia, che con un tweet così si è espresso in merito alla scelta di disputare Juventus-Milan a porte aperte.

Foto: Twitter Juventus FC