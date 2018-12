Burgnich: “Inter superiore alla Juventus nelle individualità, ma le manca un’impronta italiana”

Intervistato da TuttoJuve.com, Tarcisio Burgnich, ex difensore di Juventus e Inter, ha parlato del derby d’Italia in programma venerdì sera all’Allianz Stadium: La Juventus vuol continuare la sua corsa verso lo scudetto, l’Inter viene dal pareggio di Roma e vuol provare a riaprire il campionato. A che tipo di partita assisteremo? “Sarà una partita molto dura per i nerazzurri, c’è differenza tra le due squadre. L’Inter possiede degli ottimi calciatori e come individualità è superiore alla Juventus, ma livello di gruppo non è facile mettere insieme tanti giocatori di nazionalità differenti. Si sente la mancanza di una forte impronta italiana, un giocatore alla Chiellini per intenderci. C’è difficoltà da parte dell’allenatore di creare un gruppo unito, solido, che abbia stimoli per vincere. Ai miei tempi si giocava per la passione, oggi conta più il denaro e la durata del contratto”. Le faccio due nomi: Cristiano Ronaldo e Mauro Icardi. Sarà la sfida tra questi due grandi campioni? “Sì, sarà la sfida tra questi due grandi campioni. Hanno due caratteristiche completamente differenti: Icardi è un ottimo giocatore che gioca sempre dentro l’area, Ronaldo invece partecipa di più con i compagni ed è uomo squadra. Il portoghese, nonostante l’età e i soldi che guadagna, è la forza trainante della Juventus e tutti gli vanno dietro. La sua umiltà mi ha molto colpito”.

Foto: juvenews.eu