Burdisso: “Vogliamo tornare in Serie A. Proposto il rinnovo a Izzo, Ciurria e Birindelli”

06/08/2025 | 17:14:17

Il ds del Monza Nicolas Burdisso ha parlato in zona mista prima della partita contro l’Atalanta, parlando dei prossimi obiettivi dei lombardi: “Vogliamo far capire che abbiamo le idee chiare e una rosa molto molto competitiva, con giocatori importanti e con l’obiettivo di tornare in Serie A”. Sui big: “Non ci sono arrivate grandissime offerte. A Izzo abbiamo offerto il rinnovo di contratto e allo stesso modo anche a Birindelli e Ciurria. Per dare un segnale di continuità. Ne stiamo parlando. Qualcuno ha chiesto di andare via? Tutti gli elementi del gruppo hanno detto chiaramente di volersi allenare al meglio per il Monza e poi valutare se dovesse arrivare qualche opportunità

Foto: Instagram Burdisso