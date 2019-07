Burdisso su De Rossi: “Può aiutarci a raggiungere grandi traguardi. Il nostro rapporto…”

Nicolas Burdisso, direttore sportivo del Boca Juniors, ha parlato ai microfoni di ESPN dell’arrivo di Daniele De Rossi a Buenos Aires: “Adesso l’importante è che firmi e che si integri nel mondo del Boca. Ad ogni modo, quando un giocatore del suo calibro prende la decisione di venire in Argentina tutto questo l’ha già tenuto in considerazione. In questo momento storico dobbiamo fare qualcosa di importante e un giocatore con il suo spessore può aiutarci. Il nostro rapporto? Ho vissuto e giocato cinque anni con lui, penso possa essere una pedina importante. Lasciarsi alle spalle 19 anni di carriera con una sola squadra per venire a giocare al Boca è un grande passo, solo il campo ci dirà se abbiamo fatto la scelta giusta”.

Foto: Boca Juniors Twitter