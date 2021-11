Burdisso: “Non so per quanto tempo riusciremo a trattenere Nico Gonzalez e Martinez Quarta”

Nicolas Burdisso, direttore tecnico della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista al portale argentino La Nacion:

“La Fiorentina mi ha chiamato per una certa credibilità che mi sono guadagnato in tutti questi anni, in campo e fuori. Questo lavoro è meritocratico. Il mio primo viaggio in Europa è stato nel 1999, in Italia. Quell’anno stavo per esordire al Boca, ma a febbraio siamo venuti con le giovanili a Viareggio per giocare la Coppa Carnevale. Eravamo a 100 km da Firenze e il club decise di andare lì per vedere Batistuta in allenamento, che a quel tempo era l’idolo di tutti. Il primo stadio in cui ho messo piede in Europa è stato quello della Fiorentina, e oggi sono il direttore tecnico del club”.