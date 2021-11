Burdisso: “Julian Alvarez è pronto per l’Europa. E’ nel pieno della sua maturità”

Il direttore tecnico della Fiorentina, Nicolas Burdisso, ha rilasciato una lunga intervista a La Nación, ecco le sue parole sui giovani argentini che si trasferiscono in Europa: “Il calciatore argentino ha molto da imparare quando arriva in Europa. Impara che, all’inizio, forse, non giocherà. De Paul o Lautaro sono solo un paio di esempi”.

C’è un giocatore argentino già pronto al salto in Europa?

“L’unico forse è Julian Alvarez, vedremo. Da due o tre anni è ormai nell’élite del calcio sudamericano, è nel pieno della sua maturità: siamo in presenza di un profilo formato e pronto per un livello diverso dalla media dei giocatori argentini”.

Foto: Twitter Fiorentina