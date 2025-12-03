Buongiorno: “Vittoria che ci dà morale e fiducia anche in vista del match contro la Juventus”

03/12/2025 | 21:38:53

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria sul Cagliari in Coppa Italia.

Queste le sue parole: “I rigori sono sempre difficili da affrontare, siamo contenti di essere passati. Quanto pesava quel pallone dell’ultimo calcio di rigore? “Pesava sicuramente tanto, sono andato sul dischetto convinto senza pensarci troppo”.

Ora arriva la Juventus in campionato, quanta carica vi dà questa qualificazione ai rigori? “Ci dà sicuramente una grande carica, cercheremo di prepararla al meglio in questi giorni con il mister, dopo stasera che cercheremo di riposare”.

Foto: sito Napoli