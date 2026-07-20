Buongiorno: “Starò lontano dal campo per un po’, ma non mi arrendo”

20/07/2026 | 23:37:55

Alessandro Buongiorno si è espresso sui social dopo la nota del Napoli: “Purtroppo dovrò stare lontano dai campi per un po’ di tempo. In questo momento sono amareggiato, triste e profondamente dispiaciuto. Quando è arrivata questa notizia ho avuto un momento di grande sconforto ma poi ho capito una cosa: la forza dei napoletani, ed io avendo i nonni campani lo so bene, sta nel non abbattersi quando insorgono delle difficoltà; sta nell’alzare la testa e mettersi a lavorare ancora più duramente perché il “sereno” può tornare solo sopra la testa di chi non si arrende. E io non mi arrendo. Come si dice “Adda passà a nuttata” e io lo so: passerà. E quando succederà sarò ancora più forte e motivato a dare tutto per questa maglia. A presto. Forza Napoli Sempre!”.

Foto: Instagram Napoli