Buongiorno: “Siamo stati in partita fino all’1-0. Dobbiamo rimanere uniti”

25/01/2026 | 21:15:50

Il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno ha parlato a DAZN dopo Juventus-Napoli: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Fino a quando eravamo sull’1-0, tutto sommato nel secondo tempo eravamo anche abbastanza in controllo. Poi non siamo riusciti a difendere bene e quindi poi abbiamo subito gli altri due gol. Ovviamente è un momento difficile, però tutti quanti stanno cercando di mettere il massimo, stanno cercando di sacrificarsi. Ovviamente siamo pochi, stiamo cercando di dare tutto, di dare il 100%. Ognuno di noi ovviamente siamo delusi per questa sconfitta, però veramente noi stiamo dando il massimo. Come ha detto il mister, dobbiamo tenere duro, rimanere uniti, cercare di avere spirito positivo quando andiamo ad affrontare ogni partita, ogni allenamento. Però ripeto, vedo che tutti quanti stanno cercando, nonostante le difficoltà, di dare veramente il massimo. Ci stiamo veramente sacrificando tutti e stiamo cercando di rimanere uniti il più possibile”.

Foto: Instagram Napoli