Buongiorno si racconta: “Amo giocare a vari giochi nel tempo libero. Il cognome? Sono abituato alle battute”

27/06/2025 | 20:17:30

Il difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno, ha parlato ai canali ufficiali del club alla rubrica Drive&Talk.

Queste le sue parole: “Sono molto abituato alle battute sul mio cognome e le faccio anche io. Calcio e università, come ho fatto? Finire il liceo è stato faticoso, mi sono preso un anno sabbatico. Ho giocato in prestito e non mi sono iscritto all’università all’inizio. Volevo farlo, poi durante l’anno sabbatico ho capito che magari il tempo lo impiegavo male. Sembrava lo stessi buttando, dunque ho deciso di iscrivermi all’università. Ovviamente, è online, altrimenti per me sarebbe stato impossibile. Devo dire che queste scuole ed università telematiche ti aiutano molto. I corsi sono tutti online e puoi fare tutto, hai le dispense a disposizione, sono comode. Quindi, sostanzialmente, quando ci alleniamo al mattino cerco di ritagliarmi del tempo. All’inizio gli esami erano in presenza, all’inizio era difficile. Sfortunatamente c’è stato il Covid. E’ stata una fortuna da questo punto di vista: ora si può decidere se farli in presenza. Posso farlo se sono a casa o in ritiro. Esami in momenti strani? Durante il ritiro prepartita! C’è quell’ansia che qualcuno possa chiamarti. Una volta, mia sorella, a casa, non sapeva dovessi dare un esame e lei aveva disattivato la connessione dati. Quindi, io mi chiusi in camera e lei cercò di aprire la porta. Questa era chiusa, continuò a chiamarmi preoccupata. Poi ha smesso, per fortuna. Mi piace giocare a Prato Fiorito.

Con Raspadori e il Cholito Simeone giochiamo alle Escape Room o giochi di logica. Con il Cholito ci piace la Marvel, vediamo i film insieme. Quando ci sono dei trailer o dei teaser ce li inviamo. Gioco a scacchi online. Per restare in contatto con gli amici gioco con la Play Station. Dipende dai giorni. E’ comunque un modo per sentirli”.

