Buongiorno salta il ritiro: “Necessità di un consulto per decidere se operarsi al ginocchio”. Il report
17/07/2026 | 15:16:14
Alessandro Buongiorno salterà il ritiro con il Napoli, il comunicato del club partenopeo: “In considerazione di problematiche emerse nell’ultimo periodo, Alessandro Buongiorno non potrà prendere parte al ritiro pre-campionato. Il difensore azzurro ha svolto indagini diagnostiche già previste, che hanno evidenziato la necessità di sottoporsi a un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente sul ginocchio destro”.
Foto: Instagram Napoli