Buongiorno: “Sacrificio e determinazione. Serata da Napoli”

Il Napoli ha battuto il Como in casa per 3-1 e si piazza in testa alla classifica con quattro punti di vantaggio sulla seconda, restando in vetta in ogni caso fino a dopo la sosta. Così il difensore azzurro Alessandro Buongiorno, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha celebrato il successo: “Sacrificio e determinazione. Una serata da Napoli! Avanti così”.

Foto: Instagram Napoli