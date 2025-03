Buongiorno: “Questo Napoli è cazzuto, non molliamo mai”

“È un Napoli che ha un grande spirito, dove ognuno si mette a disposizione dei compagni, si sacrifica per l’altro. E dove tutti hanno voglia di mettersi in gioco, in discussione. E non ce ne sta uno che non sia pronto a migliorarsi”. Così Alessandro Buongiorno, difensore della squadra partenopea, ha descritto i suoi compagni di squadra: “Mi piace definirlo ‘cazzuto’, ovvero tenace, determinato. Ecco, non molliamo mai. Questo è il Napoli”, spiega in un’intervista rilasciata a Il Mattino.

Foto: Instagram Napoli